Vendicatori cercasi: la Disney è alla ricerca di una serie di acrobati per la nuova area del parco denominata

L’area tematica a tema Marvel Studios del Disney California Adventure Park che porterà i noti supereroi del grande schermo nel celebre parco americano aprirà i battenti quest’estate.

Tra i personaggi che il campus sta cercando ci sono Captain America, Spider-Man, Vedova Nera, Pantera Nera e un’antagonista ancora celato nel mistero.

“Questi acrobati professionisti useranno la loro esperienza senza confronti e le loro abilità atletiche per sorprendere e sconvolgere i visitatori ogni giorno attraverso acrobazie di alto livello e combattimenti di ogni tipo” si legge nell’annuncio.

Ricordiamo che la descrizione ufficiale del progetto riportava:

In California e a Parigi Tony Stark adibirà due siti della Stark Industries a centri per l’allenamento e l’innovazione. Attraverso una partnership con lo S.H.I.E.L.D., la Pym Technologies, i Padroni delle Arti Mistiche e i Vendicatori formeranno nuovi centri per formare la prossima generazione di eroi. Chi risponderà alla chiamata?

Avengers Campus sorgerà in estate 2020 in California di fianco all'altra attrazione targata Marvel già presente nel parco, ovvero Guardiani della Galassia – Mission: BREAKOUT: curiosi di vedere gli acrobati in azione?