(in originale), il film di James Mangold ( Logan: The Wolverine ) vincitore di due premi Oscar, sarà disponibile in digitale dal 26 febbraio e poi in Dvd, Blu-ray e 4K UHD dall’11 marzo.

Potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutti i dettagli qua sotto:

LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA

DISPONIBILE DAL 26 FEBBRAIO IN DIGITALE

E DALL’11 MARZO IN 4K, BLU-RAY E DVD

Milano, 26 febbraio 2020 – Matt Demon e Christian Bale sono le star di Le Mans ’66 – La grande sfida, film basato sull’incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles, che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans in Francia nel 1966.

Vincitore di due premi Oscar® per il miglior montaggio e il miglior montaggio sonoro, il film ha conquistato in pieno sia il pubblico che la critica, raccontando con successo una storia realmente accaduta che farà battere il cuore dall’inizio ai titoli di coda. Le Mans ’66 sarà disponibile dal 26 febbraio sulle piattaforme digitali (Itunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision) e dall’11 marzo nei migliori negozi fisici e online in formato 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD.

CONTENUTI EXTRA

Dare vuta alla rivalità*: Documentario di 60 minuti in 8 parti che trasporta lo spettatore direttamente sul set del film

Prologo : il giro perfetto

Il vero Ken Miles

Il vero karol Shelby

La vera Ford GT40

*Disponibile in digitale e Blu-Ray

SPECIFICHE TECNICHE:

4K UHD:

Durata: 2 ore e 32 minuti circa

Aspect Ratio: Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS 5.1; Inglese DTS-HD MA 2.0; Inglese audio descrittivo, Ceco, Polacco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese audio descrittivo, Francese, Spagnolo, Danese, Olandese, Finlandese, Tedesco, Norvegese, Svedese, Ceco, Polacco

Rating:

Film per tutti

BLU-RAY:

Durata:

2 ore e 32 minuti circa

Aspect Ratio:

Widescreen 2.39:1

Audio: Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo DTS Digital Surround; Inglese DTS-HD MA 7.1; Inglese audio descrittivo Dolby Digital 5.1; Inglese Dolby Digital 2.0

Sottotitoli: Inglese, Inglese per non udenti, Francese, Spagnolo, Danese, Olandese, Finlandese, Tedesco, Norvegese, Svedese (alcune lingue potrebbero non essere disponibili per I sottotito.i e l’audio dei contenuti speciali)

Rating:

Film per tutti

DVD:

Durata: 2 ore e 26 minuti circa

Screen Format:

Widescreen 2.39:1

Audio: Italiano, Inglese, Francese,Tedesco Dolby Digital 5.1; Inglese Dolby Digital 2.0

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Francese, Olandese, Tedesco

Rating: Film per tutti

