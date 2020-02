È Variety a segnalare una questione tutta italiana che ha a che fare con la Puglia per l’esattezza.

A quanto pare, sarebbero in corso dei piani per realizzare, in provincia di Taranto, un nuovo complesso che comprenderà ben nove teatri di posa e due vasche. Dietro il progetto degli Apulia Studios l’imprenditore Antonio Albanese (ovviamente non si tratta dell’attore), e due ex dirigenti della Apulia Film Commission, Silvio Maselli e Daniele Basilio, che sono a bordo in qualità di consulenti.

Albanese ha acquistato un ex parco acquatico con un’estensione di 122 acri con lo scopo di convertire l’area, entro il 2021, in uno studio di alto profilo.

“Abbiamo visto qualcosa di unico in questo sito che deriva direttamente dalla sua posizione” ha affermato Basilio evidenziando anche i vantaggi che derivano dal lavorare su un ex parco acquatico le cui piscine possono essere più agevolmente convertite in vasche per le riprese di scene marine “Ora come ora chiunque abbia bisogno di girare in una vasca in Europa deve andare a Malta”.

La location esatta dei futuri Apulia Studios è Castellaneta Marina, a meno di un’ora di distanza dall’Aeroporto di Taranto.

I teatri di posa occuperanno un totale di 18.000 metri quadrati e il più grande dei nove previsti avrà una superficie di 5000.

Il trio prevede di finanziare interamente i 50 milioni di euro necessari al progetto nei prossimi mesi, in maniera tale da far partire la costruzione nel corso del 2020. Il piano prevede di aprire i primi impianti, i soundstage di medie dimensioni e le vasche, nella primavera del 2021 e di ultimare l’edificazione del resto entro la fine dell’anno citato.

Basilio sostiene che considerati gli sforzi che verranno fatti da realtà come Amazon e Netflix in Italia, è arrivato il momento di dare vita a un altro grande studio in grado di sostenere le produzioni che verranno avviate considerato che tanto i Cinecittà Studios di Roma quanto le altre realtà sono già in overbooking.

