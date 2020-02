Tra ieri e oggiavrà superato i 50 milioni di dollari in incassi negli Stati Uniti: una cifra davvero notevole per un film indipendente, oltretutto straniero.

La pellicola di Bong Joon-ho aveva raggiunto i 35 milioni di dollari il 9 febbraio, quando a sorpresa ha vinto l’Oscar come miglior film: da allora ha accumulato altri 15 milioni di dollari nei cinema americani, e a questo punto potrebbe puntare ai 57 milioni di La vita è bella di Roberto Benigni (ovviamente il confronto è sulla classifica con numeri puri, che non tiene conto dell’inflazione). A contribuire all’impennata negli incassi la distribuzione di una versione rimasterizzata appositamente per il circuito IMAX, la cui corsa termina questo weekend. A breve batterà i 53.7 milioni di dollari di Hero, distribuito dalla Miramax nel 2002, e se battesse anche il classico di Benigni diventerebbe il secondo maggiore incasso di sempre per un film straniero dopo La Tigre e il Dragone (128.1 milioni di dollari).

Non accenna a diminuire anche il successo internazionale: in tutto il mondo Parasite ha incassato finora 223 milioni di dollari. In Italia la pellicola ha superato abbondantemente i 5 milioni di euro, e solo la crisi del Coronavirus ha rallentato la sua corsa (come quella di tutti gli altri film in classifica). Ieri era comunque ancora al terzo posto.

Fonte: BOM