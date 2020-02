La settantesima edizione della(la prima diretta da) si è conclusa oggi e ha visto gli italiani vincitori di alcuni premi: ihanno vinto l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura per Favolacce , mentreha vinto l’Orso d’Argento per la migliore interpretazione maschile per Volevo nascondermi . L’Orso d’Oro è andato invece a Sheytan Vojud Nadarad, di Mohammad Rasoulof, mentre il gran premio della giuria è andato a Never Rarely Sometimes Always, di Eliza Hittman.

Ad assegnare i premi la giuria presieduta da Jeremy Irons e composta da Bérénice Bejo, Kenneth Lonergan e Luca Marinelli.

Ecco la cerimonia in diretta:

ORSO D’ORO

Sheytan Vojud Nadarad (There is no evil), Mohammad Rasoulof

ORSO D’ARGENTO GRAN PREMIO DELLA GIURIA

Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always

ORSO D’ARGENTO MIGLIOR REGIA

Hong Sang-soo, The Woman Who Ran

ORSO D’ARGENTO MIGLIORE ATTRICE

Paula Beer, Undine

ORSO D’ARGENTO MIGLIORE ATTORE

Elio Germano, Hidden Away

ORSO D’ARGENTO MIGLIOR SCENEGGIATURA

Bad Tales, dirs: Damiano & Fabio D’Innocenzo

ORSO D’ARGENTO MIGLIOR CONTRIBUTO ARTISTICO

Jurgen Jurges for the cinematography in DAU. Natasha

ORSO D’ARGENTO PREMIO SPECIALE 70ESIMA EDIZIONE BERLINALE

Delete History, dirs: Benoît Delépine and Gustave Kerven

INCONTRI

MIGLIOR FILM

The Works And Days (Of Tayoko Shiojiri In The Shiotani Basin), dirs: CW Winter and Anders Edström

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

The Trouble With Being Born, dir: Sandra Wollner

MIGLIOR REGIA

Cristi Puiu, Malmkrog

Matías Piñeiro, Isabella (Special Mention)

BERLINALE DOCUMENTARY AWARD

Irradiated, dir: Rithy Panh

Notes From The Underworld, dirs: Tizza Covi and Rainer Frimmel (Special Mention)

GWFF BEST FIRST FEATURE AWARD

Los Conductos, dir: Camilo Restrepo

Naked Animals, dir: Melanie Waelde (Special Mention)

GOLDEN BEAR BEST SHORT FILM

T, dir: Keisha Rae Witherspoon

SILVER BEAR JURY PRIZE SHORT FILM

Filipiñana, dir: Rafael Manuel

SHORT FILM AWARD

Genius Loci, dir: Adrien Mérigeau

PREMI DELLA GIURIA ECUMENICA

There Is No Evil, dir Mohammad Rasoulof (Competition)

Father, dir: Srdan Golubović (Panorama)

Zero, dir: Kazuhiro Soda (Forum)

FIPRESCI

Undine, dir: Christian Petzold (Competition)

The Metamorphosis Of Birds, dir: Catarina Vasconcelos (Encounters)

Mogul Mowgli, dir: Bassam Tariq (Panorama)

The Twentieth Century, dir: Matthew Rankin (Forum)