, il film con Harrison Ford basato su una sceneggiatura di Michael Green (Logan – The Wolverine) e diretto da(I Croods), causerà una perdita di ben 50 milioni alla Disney.

La pellicola, prodotta tramite l’etichetta 20Th Century Studios, ha incassato finora 79 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 125 milioni (esclusa P&A). Secondo quanto rivelato a Variety da fonti vicine alla produzione e dagli studi rivali, per raggiungere il punto di pareggio, la Disney dovrebbe raggiungere un botteghino di 250 – 275 milioni di dollari. Il film dovrebbe generare una perdita di circa 50 milioni di dollari, una cifra che verrà suddivisa fra la Disney e la TSG che ha co-finanziato il progetto.

Del cast fanno parte Karen Gillan, Dan Stevens (La Bella e la Bestia, Legion) e Harrison Ford, che nel lungometraggio veste i panni del noto cercatore d’oro John Thornton.

Qui di seguito trovate la sinossi del romanzo:

La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un’improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da slitta. Piegato all’obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti sopiti. Buck sente crescere, sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile verso la libertà.