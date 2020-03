Sono più di 10 anni che con alterne fortune e con diverse angolature Peter Berg fa cinema di guerra contemporaneo. Cinema di guerra in versione blockbuster (Battleship), cinema di guerra strettamente inteso (Lone Survivor), cinema di guerra sul posto di lavoro (Deepwater: Inferno sull’oceano), cinema di guerra urbano (Boston – caccia all’uomo) e cinema di guerra con spionaggio (Red Zone – 22 Miglia Di Fuoco).

Con Spenser Confidential gira pagina. O quasi. Il film da oggi su Netflix non è più cinema di guerra mascherato ma c’è pur sempre il suo Mark Wahlberg, stavolta non più eroe del sistema, non più poliziotto o soldato ma ex detenuto in un film d’azione stranamente vecchio stampo, scanzonato e duro, fatto di pugni da prendere prima ancora che da dare (ma anche quelli non mancano), storia di fedeltà a certi ideali e di una banda che si forma per un obiettivo. Si ride come ai suoi esordi (il grandissimo Cose Molto Cattive) e c’è una gran voglia di fare cinema solido di una volta.

Abbiamo sentito Berg al telefono per parlare di questo ultimo film e di Netflix.

Deve esserci un bilanciamento davvero buono tra credibilità e plausibilità. Ho prodotto Hell Or High Water ed è stata un’esperienza seria davvero seria, Taylor Sheridan ha fatto un gran lavoro toccando qualcosa di molto molto reale. Pensa che per questo film ho riguardato Forza Maggiore .

Hey, se funziona bene, se no è un peccato. Ma credo ci sia ancora un grande pubblico per le action comedy, gente che vuole perdersi 2 ore in una storia divertente. Vedremo che succede. Pensavo al tono di Arma Letale o Trappola di Cristallo , film difficilissimi da realizzare, perché camminare sulla linea tra azione e commedia e fare bene entrambi vuol dire centrare perfettamente il tono e sapere sempre quanto spingere sull’uno e quanto sull’altro.

Dopo tanti film drammatici su eventi veri con Mark [Wahlberg, chi altri? ndr] ci siamo voluti divertire con qualcosa di fresco che racconti gli anni che viviamo, qualcosa old school e fuori moda in forma di commedia. Spero davvero che il pubblico lo trovi un cambio di passo rinfrescante.

Non avevi mai fatto un film così, sembravi incanalato in tutto un altro percorso e ora invece Spenser Confidential è quasi un film di un genere che non si fa più, un’action comedy anni ‘90…

Il film scandinavo di Ostlund che era stato a Cannes??

Sì quello. Per me quello è come un film d’azione, molto psicologico e emozionante. È azione psicologica. Ecco questo è quel che cerco in un film d’azione: una connessione emotiva.

Come mai Netflix?

Sono loro ad essere venuti da noi, volevano essere coinvolti. Penso che Netflix sia come gli studios: fa qualsiasi tipo di film dalla fantascienza, al dramma fino all’azione. Certo sto ancora cercando di farmi una ragione del fatto che verrà visto in tv e sugli iPad, ma è la realtà che viviamo, un film così è difficile farlo oggi per i cinema.

È strano anche perché le commedie beneficiano molto della visione di massa…

Eh sì perché quando uno inizia a ridere anche gli altri iniziano e mi chiedo come funzionerà invece su Netflix. Abbiamo fatto qualche proiezione nelle sale e so che è andato bene ma sono curioso di vedere come lo prenderà la gente da sola a casa.

Questo tipo di film d’azione oggi sono stati soppiantati dai film di supereroi. Ci sono film di supereroi che vedi più vicini a te?

Mi piace Guardiani della Galassia e mi è piaciuto Joker, ecco se dovessi esplorare il genere andrei da quelle parti.

Il tuo protagonista invece è un vigilante, un ex-carcerato che si fa giustizia da solo. È la tua idea di supereroe?

Non lo so, forse. Non ho mai considerato me stesso uno che potrebbe fare un film Marvel o DC. Li rispetto eh, sia chiaro, ma non è roba per me e quindi mentirei se dicessi che è la mia versione di un supereroe. Del resto un film su un supereroe l’ho fatto, Hancock, ma era un supereroe alcolista.

Beh Spenser Confidential, a giudicare dal finale, è pensato in serie…

Guarda cosa accade su Netflix, serie come Narcos (che adoro) hanno un successo immenso perché fanno 10 episodi a stagione ed esplorano i personaggi in modi in cui un film non può fare per motivi di tempo. Non abbiamo proprio il minutaggio per sviluppare personaggi o linee narrative in quella maniera. Allora un modo per aggirare questo limite è provare a fare film come Spenser Confidential come fossero franchise, tornare sui medesimi personaggi. Netflix non ha franchise al momento e la mia speranza è che Spenser vada bene e possa farne altri.