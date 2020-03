Lo scorso anno ho ricevuto una sceneggiatura, e mi è piaciuta molto leggerla. È stata fatta molto bene, ma non siamo ancora sicuri di sapere dove il progetto si trovi attualmente sulla scala di produzione e se si muoverà. Ci sono un sacco di cose nel dietro le quinte per poter realizzare film così grande, spero che questa primavera riceva il via libera, ma non sto sentendo nulla di confermato in questo momento.

Non c’è ancora nulla di certo riguardo la realizzazione di. L’ex lottatoretuttavia parlando con The Action Elite durante la promozione di Final Kill, ha brevemente parlato del progetto:

Secondo le ultime indiscrezioni il progetto si intitolerà The Expendables: A Christmas Story e si concentrerà su Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham. Stallone dovrebbe tornare in un ruolo di secondo piano – che secondo la fonte sarà molto intenso per i fan – assieme a Arnold Schwarzenegger e a Tony Jaa.

La regia sarebbe stata offerta a D.J. Caruso, regista di xXx – Il ritorno di Xander Cage, che dovrebbe occuparsi del progetto partendo da una sceneggiatura firmata da Max Adams.

Con un incasso di soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti (e 206 milioni di incasso globale), I Mercenari 3 è il film della trilogia che ha incassato di meno in assoluto, seguito dai 270 milioni incassati dal primo capitolo e dai 305 milioni di dollari incassati dai Mercenari 2.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB