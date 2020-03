La carriera da attore diè sempre in continuo movimento. L’attore americano ha preso parte a innumerevoli progetti nel corso degli anni, alcuni però non hanno visto la luce nelle sale, finendo direttamente in home video.

Per tale motivo un intrepido utente di Reddit chiamato Schwano ha deciso di recuperare tutti i film “Direct-to-Video” dell’attore, 29 titoli in tutto, dichiarando:

Un paio di settimane fa ho fatto vedere a mio figlio Il Mistero dei Templari, e per tutto il tempo non ho fatto altro che pensare “Accidenti, mi manca davvero molto Nic Cage”. Sapevo che era stato presente negli ultimi 10 anni nel mondo Direct-to-Video, ma non avevo capito a che livello. Ho scoperto che Nicolas Cage ha realizzato 29 film destinati all’home video negli anni 2010, e, quasi immediatamente, sono stato determinato a recuperarli tutti. Così ho fatto. In nessun ordine particolare.

L’utente ha quindi recuperato innumerevoli titoli con Cage, come ad esempio Between Worlds (2018), The Runner (2015), The Trust (2016), Kill Chain (2019), 2030 – Fuga per il futuro (2018), Primal (2019), Running with the Devil (2019), Il Nemico Invisibile (2014),USS Indianapolis (2016) e molti altri per poi concludere con l’acclamato Mandy (2016). E a ogni pellicola ha ha assegnato un punteggio in una scala da 1 a 10 con annessa breve recensione.

Alcuni dei film sopracitati sono invece approdati in sala nel nostro Paese. Ricordiamo inoltre gli ultimi progetti di Cage che sono Color Out of Space e Grand Isle. Prossimamente apparirà in progetti come Prisoners of the Ghostland, Pig e 10 Double Zero.

Cosa ne pensate di questa curiosa notizia? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: CB