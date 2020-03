Come sapete, mercoledì scorso su Facebook ha informato il mondo che lui e sua mogliesono risultati positivi al nuovo Coronavirus, giovedì poi hanno pubblicato un ringraziamento rivolto a tutti i fan , e oggi sono tornati entrambi a parlare sui social.

Hanks ha deciso di citare il celebre consiglio di mr. Rogers, “Look for the Helpers”:

Grazie a chi aiuta. Prendiamoci cura di noi stessi e l’uno dell’altro. Hanx.

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx Pubblicato da Tom Hanks su Domenica 15 marzo 2020

Rita Wilson, invece, ha mobilitato i suoi fan su Twitter per creare una playlist Spotify per chi è in auto-quarantena:

So, with all your fab suggestions, here’s the fan based Rita Wilson Quarantunes playlist on @Spotify https://t.co/uQlAmB30Fl — Rita Wilson (@RitaWilson) March 13, 2020

Ecco la playlist, intitolata QUARANTUNES:



L’attore sessantatreenne si trovava nella Gold Coast in Queensland per girare il biopic di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. La pre-produzione del film è stata interrotta, e ieri il regista ha aggiornato i suoi fan su Twitter spiegando di essere entrato in auto-isolamento per dieci giorni. Nel messaggio, Luhrmann spiega di aver ricevuto insieme ai suoi colleghi istruzioni molto precise su come comportarsi e come mantenersi in salute, e che l’intera produzione sta seguendo queste indicazioni alla lettera: “Personalmente, mi isolerò per dieci giorni, ma sappiate che io e la mia famiglia stiamo bene. Vi terremo aggiornati!”

La produzione del film è stata temporaneamente interrotta, la Warner Bros. ha detto che sta prendendo provvedimenti per proteggere tutti gli impiegati in coordinamento con il governo australiano. Le riprese non sono ancora ufficialmente iniziata: è in corso la pre-produzione.

