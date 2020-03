Come sapete, Mediaset ha ascoltato i fan di ha annunciato che a partire da oggi 16 marzo, ogni lunedì e martedì per un mese trasmetterà in maratona tutti i film della saga su Italia1: noi vi terremo compagnia con un live-blogging per tutti e otto gli appuntamenti, ma intanto abbiamo deciso di rispolverare un po’ con voi i film della saga raccontandovi qualche curiosità.

Cominciamo con Harry Potter e la Pietra Filosofale, presentato in anteprima a Londra il 4 novembre 2001, arrivato negli Stati Uniti il 16 novembre e in Italia il 6 dicembre per la regia di Chris Columbus.

I volti cinematografici di Harry, Hermione e Ron furono annunciati con una conferenza stampa svoltasi il 23 agosto del 2000 . Circa un mese dopo partirono poi le riprese ufficiali nel Regno Unito e si conclusero a fine marzo;

. Circa un mese dopo partirono poi le riprese ufficiali nel Regno Unito e si conclusero a fine marzo; Il primo trailer fu diffuso poco prima della fine delle riprese, a inizio marzo 2001. John Williams , scelto da Chris Columbus per la colonna sonora, scrisse appositamente della partitura musicale che accompagnasse le prime immagini dell’inizio della saga. Il trailer conteneva pochissimi effetti visivi perché mancava ancora molto tempo all’uscita delfilm. Nell’inquadratura in cui Neville spicca il volo durante le lezioni di Madama Bumb, ad esempio, non c’era…Neville!

, scelto da Chris Columbus per la colonna sonora, scrisse appositamente della partitura musicale che accompagnasse le prime immagini dell’inizio della saga. Il trailer conteneva pochissimi effetti visivi perché mancava ancora molto tempo all’uscita delfilm. Nell’inquadratura in cui Neville spicca il volo durante le lezioni di Madama Bumb, ad esempio, non c’era…Neville! La decisione di ambientare alcune scene di Hogwarts nella cattedrale di Gloucester diede avvio ad una serie di proteste da parte di persone che ritenevano blasfemo ambientare un film del genere a Gloucester. Scrissero ai giornali locali che avrebbero protestato e impedito alla troupe di accedere alla cattedrale. Alla fine, soltanto un protestante si presentò. Per i primi film la produzione fece ricorso a moltissime ambientazioni esistenti come sale, castelli e prati perché non c’era abbastanza budget per ricostruire tutto in teatro di posa. Nel corso dei film successivi alcuni dei set più iconici sono stati ricreati ai Leavesden Studios ;

nella cattedrale di diede avvio ad una serie di proteste da parte di persone che ritenevano blasfemo ambientare un film del genere a Gloucester. Scrissero ai giornali locali che avrebbero protestato e impedito alla troupe di accedere alla cattedrale. Alla fine, soltanto un protestante si presentò. Per i primi film la produzione fece ricorso a moltissime ambientazioni esistenti come sale, castelli e prati perché non c’era abbastanza budget per ricostruire tutto in teatro di posa. Nel corso dei film successivi alcuni dei set più iconici sono stati ricreati ai ; La Pietra Filosofale è l’unico film di Harry Potter a non cominciare con una versione alterata del logo della Warner Bros. Pictures;

è l’unico film di Harry Potter a non cominciare con una versione alterata del logo della Warner Bros. Pictures; I produttori tentarono di rendere l’aspetto di Harry e Hermione ancora più simile al libro usando delle lenti a contatto per Daniel Radcliffe e delle protesi per degli incisivi più pronunciati per Emma Watson. Tuttavia, gli occhi di Dan cominciarono a lacrimare mentre Emma aveva difficoltà a dire le sue battute. Ecco perché l’idea fu scartata. Curiosamente, anni dopo, la produzione riscontrò problemi anche quando fu il momento di applicare lenti a contatto agli occhi della piccola attrice scelta per interpretare una giovane Lily ;

per Daniel Radcliffe e delle protesi per degli più pronunciati per Emma Watson. Tuttavia, gli occhi di Dan cominciarono a lacrimare mentre Emma aveva difficoltà a dire le sue battute. Ecco perché l’idea fu scartata. Curiosamente, anni dopo, la produzione riscontrò problemi anche quando fu il momento di applicare lenti a contatto agli occhi della piccola attrice scelta per interpretare una giovane ; La prima scena ad essere girata fu in realtà l’ultima sequenza del film ambientata alla stazione di Hogsmeade : è l’unica scena in cui Hermione indossa due incisivi finti più pronunciati.

: è l’unica scena in cui Hermione indossa due incisivi finti più pronunciati. Le sequenze con Pix – interpretato dall’attore Rick Mayall – furono girate ma poi tagliate in fase di montaggio. All’interprete del Frate Grasso lo studio fece firmare inoltre un contratto da quattro film, ma la Pietra Filosofale alla fine fu l’unico a cui partecipò. La maggior parte del materiale da lui girato, inoltre, fu tagliato.

– interpretato dall’attore Rick Mayall – furono girate ma poi tagliate in fase di montaggio. All’interprete del Frate Grasso lo studio fece firmare inoltre un contratto da quattro film, ma la Pietra Filosofale alla fine fu l’unico a cui partecipò. La maggior parte del materiale da lui girato, inoltre, fu tagliato. Al Warner Bros. Studio Tour di Londra è presente un calco originale – ritenuto poi troppo spaventoso – dell’aspetto che avrebbe dovuto avere in origine la testa di Voldemort dietro la nuca di Raptor (qui una foto).

Alan Rickman fu scelto per interpretare Severus Piton su richiesta di J.K. Rowling che gli aveva addirittura dato indicazioni su come interpretare il suo personaggio fornendogli dettagli sul passato di Piton, scoperti soltanto nell’ultimo libro.

Vi invitiamo quindi a seguire il live-blogging e a rivivere l’intera saga in diretta nazionale a partire da stasera alle ore 21.24! Vi aspettano tanti altri dettagli e curiosità!

Ecco la programmazione di Italia1: