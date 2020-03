Come previsto, l’ emergenza Coronavirus ha avuto un forte impatto sul box-office del weekend sia negli USA che nel resto del mondo, dove Onward ha cercato di mantenere il primato. Negli Stati Uniti, 18 delle 25 principali catene e circuiti cinematografici hanno iniziato a diminuire (fino a dimezzare) il numero di posti disponibili nelle sale per favorire la distanza sociale, nel frattempo sono stati gli stessi cittadini americani ad aver iniziato a ridurre gli spostamenti evitando luoghi di aggregazione sociale. Gli studios, per contro, hanno iniziato a rimandare i film, quindi prepariamoci (salvo chiusura definitiva dei cinema) a vedere incassi decisamente bassi per diverso tempo.

Per la prima volta dal settembre del 2001 sono stati raccolti meno di 60 milioni di dollari in tre giorni: per la precisione, 55 milioni. Onward – oltre la magia rimane in testa incassando altri 10.5 milioni di dollari, con un crollo del 73% e un totale di 60.3 milioni di dollari. In tutto il mondo la pellicola della Pixar ha raccolto finora 101 milioni di dollari.

Apre invece al secondo posto I Still Believe: la pellicola a sfondo religioso con KJ Apa incassa 9.5 milioni di dollari, invero in linea con le aspettative. Subito sotto, Bloodshot apre con 9.3 milioni di dollari, un po’ meno dei 10 milioni previsti e nettamente meno dei 40 milioni che è costato. Fuori dagli USA, il film con Vin Diesel ha raccolto 15.1 milioni di dollari (salendo a 25.6 milioni in tutto il mondo).

Al quarto episodio L’uomo invisibile raccoglie altri sei milioni, salendo a 64.4 milioni complessivi. Quinta posizione per un altro film Blumhouse, The Hunt, la cui uscita è stata rimandata di diversi mesi e che raccoglie solo 5.3 milioni di dollari.

BOX-OFFICE USA – WEEKEND 13-15/3/2020

Onward – oltre la magia – $10,532,000 / $60,290,687 I Still Believe – $9,500,000 / $9,500,000 Bloodshot – $9,300,000 / $10,500,000 L’uomo invisibile – $6,000,000 / $64,419,685 The Hunt – $5,320,000 / $5,755,000 Sonic – il film – $2,575,000 / $145,806,328 The Way Back – Tornare a vincere – $2,415,000 / $13,435,873 Il richiamo della foresta – $2,241,000 / $62,106,911 Emma – $1,370,000 / $10,005,975 Bad Boys for Life – $1,100,000 / $204,292,401

Fonte: BOM