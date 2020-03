L’Hollywood Reporter ha pubblicato delle considerazioni fatte da un analista finanziario secondo cui le compagnie tecnologiche con ampia liquidità, come la, potrebbero “approfittare” dell’emergenza nuovo Coronavirus per acquistare quelle aziende che, come la Disney, sono state particolarmente colpite da essa.

Lo scenario proposto da Bernie McTernan della Rosenblatt Securities spiega infatti che la compagnia guidata da Tim Cook potrebbe ventilare questa possibilità ora che le azioni della Disney sono scese sotto ai 100 dollari la scorsa settimana:

Riteniamo che le aziende con lunghi orizzonti, come le società a mega capitalizzazione con elevatissimi saldi di cassa le cui equity hanno superato quelle della Disney nelle ultime tre settimane, come la Apple appunto, potrebbero approfittare della situazione di volatilità. La capitalizzazione di mercato della Disney è, approssimativamente, di 165 miliardi di dollari, la Apple ha circa 107 miliardi in contanti e titoli. Il vantaggio nell’acquisizione della Disney sarebbe l’assicurarsi dei loro contenuti e delle strategie streaming e le potenziali sinergie derivanti dall’aggiunta del nascente ecosistema Disney alla piattaforma iOS.

Ovviamente, vale la pena sottolineare che si tratta solo di un’ipotesi di un addetto ai lavori e, al momento, non c’è alcuna indicazione che punti in direzione di un’acquisizione del genere (che sarebbe tutt’altro che immediata e semplice da portare a termine).

La cronaca di queste ultime, convulse settimane ha visto la Disney colpita su più fronti dall’emergenza nuovo Coronavirus. Tutto è partito dalla chiusura dei parchi in Asia, provvedimento poi esteso ai parchi in Giappone, nord America ed Europa. Poi è toccato alla messa in pausa dei vari live action in produzione e pre-produzione e, infine (è notizia di ieri) della chiusura delle varie attività commerciali (negozi, hotel) in America del Nord controllati e gestiti direttamente dalla major.

