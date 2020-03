Brutte notizie alla luce dell’emergenza Coronavirus per, sequel del film d’animazione della Illumination.

Il film, ricordiamo, doveva sbarcare nelle nostre sale il 27 agosto e in America a luglio, ma è stato rimandato a data da destinarsi dalla Universal Pictures e dalla Illumination Entertainment.

I motivi li ha spiegati il produttore Chris Meledandri:

Vista la drastica situazione in Francia, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente lo studio Illumination Mac Guff di Parigi. […] Ciò significa che saremo impossibilitati a terminare “Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo” in tempo per le date d’uscita globali pianificate per fine giugno e inizio luglio. Mentre facciamo i conti con questa enorme crisi, dobbiamo mettere la sicurezza e la protezione dei nostri impiegati al primo posto. Siamo curiosi di scoprire una nuova data d’uscita per il ritorno di Gru e dei Minion.