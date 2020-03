Una settimana fa Donald Glover a sorpresa ha pubblicato su un sito di nome DonaldGloverPresents il suo nuovo album: le tracce sono rimaste disponibili solo per 12 ore, e oggi sono arrivate in maniera “ufficiale” a nome sui servizi streaming con il titolo 3.15.20, ovvero la data di domenica scorsa

Poco o nulla sappiamo di più su questo progetto musicale, che appunto è disponibile in streaming su piattaforme come Spotify, Tidal, Amazon Music e Apple Music a nome Childish Gambino (che quindi non è andato in “pensione”) e nuovamente sul sito DonaldGloverPresents.com. L’album inizia da quella che la settimana scorsa sembrava essere la traccia 6: le dodici canzoni includono partecipazioni di Ariana Grande, Khadja Bonet e 21 Savage e la maggior parte di loro ha come titolo il momento in cui iniziano nella sequenza musicale pubblicata una settimana fa:

01 0.00

02 Algorhythm

03 Time

04 12.38

05 19.10

06 24.19

07 32.22

08 35.31

09 39.28

10 42.26

11 47.48

12 53.49

Il sito specializzato Genius.com segnala questi titoli per le varie tracce, che tuttavia sembrano più desunti che altro:

We Are (Interlude) Algorythm Time (Ft. Ariana Grande) Vibrate (Ft. 21 Savage & Khadja Bonet) To Be Beautiful Sweet Thing / Thank You Intro (Warlords) Little Foot Big Foot Why Go To the Party Feels Like Summer Don’t Worry About Tomorrow (The Violence) Under the Sun

Sul sito ufficiale è presente anche un foglio scritto a mano che inizia così:

Ho incontrato un oracolo su raccomandazione di un amico Mi ha puruficato e mi ha detto tre cose: – qualcuno morirà – avevo una stella sulla mia testa – rimani vicino a Dio.

Tra gli artisti che hanno partecipato alla produzione dell’album anche Ludwig Goransson, DJ Dahi, EY, Chukwudi Hodge, Sarah Aarons, Kurtis Mckenzie.



Ricordiamo che anche nel 2018 Glover pubblicò a sorpresa This Is America, nel bel mezzo della messa in onda dell’episodio del Saturday Night Live, che stava conducendo. Il video musicale ottenne un grandissimo successo e vinse quattro Grammy (Glover divenne il primo artista hip-hop a vincere Record of the Year e Song of the Year).

Sul fronte recitativo, dopo aver lavorato a Il Re Leone, Glover è ora impegnato nella terza e quarta stagione della comedy Atlanta, che ha ottenuto un enorme successo su FX. Entrambe le stagioni usciranno nel 2021.