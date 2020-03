Non perderò il sonno per il fatto di non poter essere più Freddy Krueger. Non posso affrontare sessioni di trucco di 6 o 8 ore a settimana. Non potrei fare acrobazie. Ora sto solamente invecchiando. Avranno bisogno di un nuovo interprete per quella parte. Ma oltre a trovare un nuovo attore per Freddy penso che dovrebbero anche studiare la nuova tecnologia per dare vita alle sequenze degli incubi usando tutte le risorse odierne a loro disposizione per gli effetti visivi.