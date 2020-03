Come sapete è stato di recente impegnato con la lavorazione di, il primo film per il cinema a essere girato in formato verticale.

Il regista di Wanted e del fallimentare remake di Ben-Hur ha sempre desiderato mettersi alla prova con dei registri decisamente inusuali per il cinema, come dimostrano pellicole come Unfriended e Searching.

L’emergenza coronavirus ha soggiogato il mondo intero costringendo alla sospensione di produzioni televisive e cinematografiche, ma sembra che neanche questo sia destinato a fermare il regista.

Come riporta Deadline, la settimana scorsa la produzione ha deciso di girare agli studi Lenfilm di San Pietroburgo una sequenza aerea con protagonista Pavel Priluchny. L’attore si è posizionato all’interno di una cabina di pilotaggio circondata da schermi LED che proiettavano immagini dal videogioco War Thunder. Priluchny ha dovuto pilotare un aero virtuale battendosela però con veri giocatori!

Le riprese si sono tenute in sicurezza con distanziamento sociale: Bekmambetov ha diretto la sequenza da remoto usando la piattaforma di Microsoft Teams e intende proseguire su questa strada.

“Stiamo cercando nuovi modi per continuare a girare i nostri film e in nostro soccorso giungono le nuove tecnologie unite a un approccio creativo. Questo ci permetterà di proseguire la lavorazione senza esporre la troupe a rischi per la salute” ha commentato il regista.

È in programma, inoltre, anche un live streaming di una giornata di riprese di cui per il momento non sono stati annunciati i dettagli.

V2. Escape From Hell sarà ambientato durante la seconda guerra mondiale e vedrà nel cast il russo Pavel Priluchny nei panni di Mikhail Devyatayev, un pilota sovietico catturato dai tedeschi che organizzerà la fuga da un campo di concentramento tedesco dirottando un aereo. La storia sarà basata su eventi realmente accaduti di cui proprio a febbraio si è celebrato il 75° anniversario.

Bekmambetov darà forma a due versioni del film, una in formato orizzontale per i cinema e una in verticale, un formato pensato proprio per i fruitori di TikTok, Snapchat e Instagram. Le riprese sono partite a febbraio in Russia e il budget stimato è di circa 10 milioni.

L’arrivo nei cinema è previsto per l’inizio del 2021.

Fonte