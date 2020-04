Secondo quanto riportato da Discussing Film il direttore della fotografiasarebbe entrato a far parte della crew di, terzo film incentrato interamente sul nuovo Spidey interpretato dache sarà nuovamente diretto da Jon Watts.

Seamus McGarvey ha già lavorato in passato per l’Universo Cinematografico Marvel: per The Avengers di Joss Whedon ma anche per la scena dopo i titoli di coda del primo Thor diretto da Kenneth Branagh.

Tra i suoi lavori ci sono titoli come The Greatest Showman, 7 Sconosciuti a El Royale, Cinquanta Sfumature di Grigio, Godzilla, Animali Notturni, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è e The Accountant, ma ha anche lavorato all’episodio “Caduta Libera” della serie Black Mirror diretto da Joe Wright. Di recente ha terminato il suo lavoro per “The Nevers”, serie della HBO di Joss Whedon.

La produzione di Spider-Man 3 si terrà – salvo slittamenti per l’emergenza Coronavirus – da luglio a novembre tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. L’uscita è stata fissata al 16 luglio 2021, a due anni di distanza dal secondo film. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

Cosa ne pensate? Come al solito fatecelo sapere nei commenti in calce all’articolo.