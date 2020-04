A quanto pare il fandom dell’Universo Cinematografico della Marvel devono ringraziare la madre diche, a tempo debito, ha convinto l’attore ad accettare l’iconico ruolo che lo avrebbe consacrato a star di Hollywood, quello di, ovviamente.

L’aneddoto viene raccontato dalla diretta interessata, Lisa Capuano (in Evans), nella cover story che l’edizione americana di Esquire ha dedicato a Chris Evans.

La donna spiega che la principale preoccupazione di suo figlio era proprio il diventare troppo famoso:

La sua più grande preoccupazione era la perdita del suo “anonimato”. Mi disse “Ora come ora ho una carriera che mi permette di fare un lavoro che mi piace davvero. Ma posso ancora portare a spasso il cane senza che nessuno mi riconosca. Nessuno vuole parlare con me e posso andare dove voglio. L’idea di perdere tutto questo mi terrorizza”. Mi chiamava e mi chiedeva consiglio. Ricordo di avergli detto “Allora, vuoi davvero che la recitazione possa diventare il lavoro che farai per il resto della tua vita? Se accetti questa parte, avrai la possibilità che tutto ciò si realizzi. Non dovrai più preoccuparti di pagare l’affitto a fine mese. Se la accetti, potrai entrare nell’ottica del “non influenzerà negativamente la mia vita, ma allargherà il ventaglio delle mie possibilità”.

Per quel che ci riguarda, non possiamo fare altro che ringraziare Lisa per il consiglio dato a suo figlio Chris Evans.

