Per le sue frequenti incursioni cinematografiche, anche susiamo soliti parlare spesso e volentieri di, il tenore di Lajatico con cui abbiamo scambiato quattro chiacchiere tempo fa in occasione della sua collaborazione con la Disney per il brano “Fall on me” ascoltato in Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni.

Sono stati gli stessi canali ufficiali dell’artista a comunicare che, nella domenica di Pasqua (il 12 aprile 2020), su invito della Città e della cattedrale di Milano, Andrea Bocelli si esibirà in una performance dal duomo del capoluogo lombardo.

Il concerto sarà visibile sul canale YouTube del cantante a partire dalle 19 italiane.

Andrea Bocelli, tramite la fondazione che porta il suo nome, è coinvolto in una campagna di beneficienza per far fronte all’emergenza nuovo Coronavirus. La ABF ha difatti dato il via a una raccolta fondi con lo scopo di aiutare gli ospedali ad acquistare strumenti ed equipaggiamento necessari alla protezione dello staff medico.

Quanto all’esibizione pasquale, si terrà, come vi abbiamo già detto, presso il Duomo di Milano, chiesa che sarà, chiaramente, vuota e senza pubblico. Bocelli sarà accompagnato solo dall’organista della cattedrale, Emanuele Vianelli. Fra i brani in programma l’Ave Maria e il Sancta Maria del Mascagni.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si dice:

Lieto che Andrea abbia accettato il nostro invito. Quest’anno la Pasqua sarà molto diversa per tutti noi. La gioiosa serenità tipica di queste giornate è stata messa in crisi dalla pandemia che ci sta colpendo. Sono certo che la straordinaria voce di Bocelli ci conforterà con un abbraccio speciale in questi giorni in cui sentiamo proprio la mancanza degli abbracci. Riuscirà a scaldare il cuore di Milano, dell’Italia e del mondo intero.

