, acclamato film divincitore di 4 premi Oscar, è approdato di recente sulla piattaforma streaming Hulu.

E la stessa piattaforma streaming statunitense ha trovato anche un divertente modo per promuovere il film, ovvero con uno scherzo su Twitter. L’account di Hulu ha infatti chiesto ai propri utenti di comunicare via social quale temperatura ci fosse nelle loro città, e il profilo gli avrebbe così consigliato di conseguenza un titolo da poter guardare. Solo che il titolo è stato lo stesso per tutti gli utenti, chiaramente Parasite (trovate alcuni esempi qua sotto).

Ma tra gli innumerevoli abbonati a Hulu c’è anche chi non ha apprezzato l’inserimento del film nel catalogo. In molti infatti hanno denigrato il film, definendolo insulso e anche impossibile da seguire perché non è recitato in lingua inglese. L’account Twitter di Hulu non ha perso l’occasione per trollare queste osservazioni con risposte sagaci, come ad esempio “Se non vuoi leggere i sottotitoli puoi sempre imparare il coreano”.

Ecco alcuni tweet dello scjerzo su Twitter di Hulu:

Parasite, la sinossi ufficiale del film di Bong Joon-ho:

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

“Storia di inganni e servi astuti, di raggiri scaltri e nere conseguenze per quelli che sembrano essere i più furbi. Parte come una commedia sofisticata, tutta trovate geniali (la casa in cui vive la famiglia povera, la professionalità con cui scroccano il wifi all’inizio), prosegue come un thriller e finisce come una tragedia greca”: così il nostro Gabriele Niola ha descritto Parasite nella sua recensione dalla Croisette. Nel cast Song Kang-ho (che ha già lavorato col regista nelle sue precedenti opere Memories of Murder, The Host e Snowpiercer), Lee Sun-kyun e Jo Yeo-jeong.

