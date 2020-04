Dopo Lilli e il Vagabondo un altro classico Disney avrà un proprio rifacimento realizzato per la piattaforma streaming Disney+. Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter infatti la Disney avrebbe ingaggiato Kari Granlund (Lilli e il Vagabondo) per scrivere un remake di, il film d’animazione del 1973 basato sul noto eroe britannico e sulla sua leggenda.

Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) è invece stato scelto per dirigere il progetto che sarà ancora di natura musicale con animali antropomorfi (proprio come nel film d’animazione) realizzati con un mix di live-action e CGI.

Tra i lavori come sceneggiatrice di Kari Granlund troviamo l’adattamento in live-action di Lilli e il Vagabondo disponibile su Disney+ e anche Godmothered, commedia con Jillian Bell e Isla Fisher sempre destinata alla piattaforma streaming le cui riprese sarebbero dovute iniziare questa primavera.

Justin Springer (Dumbo, Tron Legacy) si occuperà di produrre il progetto.

Ecco la sinossi del film d’animazione del 1973 diretto da da Wolfgang Reitherman:

Vivi tutto il divertimento, il brivido e la celebre musica di questa leggendaria avventura! Unisciti a Robin Hood e al suo fedele amico Little John per sconfiggere l’avido Principe Giovanni e salvare i cittadini di Nottingham. Robin non conoscerà tregua fino a quando non conquisterà il cuore di Lady Marian e riporterà Re Riccardo sul trono.