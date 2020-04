Il calendario dei film Marvel ha subito, per colpa della pandemia del nuovo Coronavirus, una serie di modifiche , come lo slittamento della data d’uscita diche non uscirà più a febbraio 2021, ma il

Il protagonista della pellicola Marvel citata ha condiviso su Twitter un video in cui mostra gli esercizi che deve fare a casa, durante la quarantena, per mantenere la forma fisica necessaria a interpretare Shang-Chi nel film.

Un allenamento che, come avrete modo di constatare con i vostri stessi occhi, è decisamente alla portata di tutti!

Potete vederlo qua sotto:

A lot of people are asking me to drop the Marvel quarantine workout… so here you go! Hope you’re all staying as active as I am!! 💪💪 pic.twitter.com/LpbhTNrrBl — Simu Liu (@SimuLiu) April 9, 2020

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Nel corso della promozione di Il diritto di opporsi, il regista ha parlato del prossimo sottolineandone la grande importanza:

“Sono cresciuto senza un supereroe al quale ispirarmi” ha raccontato il cineasta all’Hollywood Reporter. “Mi sentivo legato a Spider-Man da ragazzino, principalmente perché indossava una maschera che gli copriva il volto, perciò mi immaginavo sotto quella maschera. Adorerei dare a mio figlio un supereroe da prendere come modello. Per me è un onore avere l’opportunità di raccontare questa storia“.

Tony Leuing interpreta il Mandarino mentre Simu Liu interpreta il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

