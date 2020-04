Dopo la lunga maratona di Harry Potter andata in onda ogni lunedì e martedì su Italia1 nell’ultimo mese, tocca a: la trilogia diretta da Peter Jackson verrà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 20 aprile. Non è la prima volta che Mediaset propone la saga (un anno fa fu divisa in sei appuntamenti in seconda serata su Italia1), questa volta sarà in

Non sappiamo ancora i dettagli su quante e quali serate ospiteranno la maratona, ma sappiamo una cosa: come per Harry Potter, le seguiremo in live blogging. Ovviamente ognuno di noi ha a disposizione i Blu-Ray Disc e può vedere le edizioni estese senza stacchi pubblicitari, ma questi live-blogging sono un modo, per noi di BadTaste.it, di ricreare un minimo di esperienza comunitaria in un momento in attesa di poter tornare tutti insieme al cinema.

Anche per questo motivo, prima della maratona del Signore degli Anelli seguiremo in live-blogging altri due film: Jurassic Park, lunedì 13 aprile su Italia1, e Animali Fantastici e Dove Trovarli, martedì 14 aprile su Canale 5.

Ecco quindi il calendario:

Jurassic Park – Lunedì 13 aprile – Italia1

– Lunedì 13 aprile – Italia1 Animali Fantastici e Dove Trovarli – Martedì 14 aprile – Canale 5

– Martedì 14 aprile – Canale 5 Il Signore degli Anelli – da Lunedì 20 aprile – Canale 5

Appuntamento a lunedì!

