In questo periodo di quarantena le misure preventive da attuare sono poche e semplici. Oltre al distanziamento sociale le persone per uscire (solo in caso di necessità) sono tenute a portare una mascherina protettiva per evitare il contagio. In tal senso esistono molte tipologie di mascherine, ma soltanto una ripropone le fattezze deldella saga di

L’utente Facebook Lady Frankenstein ha infatti pubblicato sul suo profilo delle foto di una mascherina protettiva fatta in casa che ripropone le inquietanti fattezze dell’organismo alieno sopracitato.

Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

DIE ALIEN-MASKE (Teil 3, die Vollendung)So, nachdem ich nun die Farbe aufgebracht habe ist die Maske Vollendet, ich… Pubblicato da Lady Frankenstein su Venerdì 3 aprile 2020

Ecco la sinossi ufficiale del primo capitolo di Alien di Ridley Scott:

Quando l’equipaggio dell’astronave Nostromo risponde ad una richiesta d’aiuto proveniente da un pianeta desolato; scopre una forma di vita misteriosa che si genera nel corpo umano. L’extraterrestre dal sangue acido si rivela essere l’avversario più temibile mentre i membri dell’equipaggio lottano per sopravvivere ed impedire a questa creatura letale di arrivare sulla Terra.

FONTI: FB, SR