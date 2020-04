La Universal ha annunciato lunedì cheha ottenuto il più grande debutto digitale di sempre per un film della major, sottolineandone la prima posizione nelle classifiche di tutte le principali piattaforme on-demand come Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google/YouTube, Direct TV e FandangoNow. La Universal spiega che le cifre ufficiali arriveranno nel corso della settimana (non esiste un servizio come Comscore che raccoglie i dati del box-office, ogni rivenditore comunica le cifre settimanalmente), ma conferma che il film ha registrato il migliore giorno d’esordio e weekend d’esordio di sempre per un titolo digitale, 10 volte il precedente record home video digitale detenuto da

Deadline entra più nel dettaglio, e spiega che quest’ultimo raccolse circa 2-3 milioni di dollari negli Stati Uniti nel suo giorno d’esordio. Lo stesso sito cita i dati di Avengers: Endgame, che nella prima settimana di noleggio ottenne circa 30 milioni di dollari: Trolls World Tour dovrebbe aver superato di gran lunga il giorno d’esordio del blockbuster Marvel.

Costato 100 milioni di dollari di budget, più alcune decine di milioni di marketing globale, Trolls World Tour è il primo blockbuster di Hollywood a debuttare globalmente direttamente on demand saltando il lancio cinematografico da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus (ma è uscito anche nei pochi cinema ancora aperti, principalmente drive-in). Il film è disponibile a noleggio anche in Italia.