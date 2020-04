In un’intervista con Men’s Health – attore di– ha parlato della sua carriera ammettendo di ricevere continuamente proposte per commedie e film indipendenti, ma mai per film grossi come quelli Marvel.

Come raccontato dall’attore:

Ci sono quei grossi franchise – Marvel e Star Wars e così via – che sono un perfetto esempio di meraviglia e creatività, ma al contempo anche di materiale meno convincente. Dipende dalle proposte che mi farebbero, ma se ci fosse Taika Waititi di mezzo, accetterei di corsa.

Un collega di Offerman in Parks & Recreation, Chris Pratt, alla fine è stato scelto come il volto di Peter Quill nei film di Guardiani della Galassia e anche negli ultimi due Avengers.

Waititi, dal canto suo, ha diretto Thor: Ragnarok rinvigorendo il franchise di Thor che adesso avrà un quarto capitolo intitolato Thor: Love and Thunder. Di recente il regista ha parlato del progetto definendolo ancora più folle di Ragnarok e scherzando sul fatto che sembra scritto da “bambini di 10 anni”. L’uscita era prevista per il 5 novembre 2021, ma è stata rimandata al 28 febbraio del 2022 a margine dei vari slittamenti del listino Disney causati dall’emergenza nuovo Coronavirus

Che ruolo dareste a Nick Offerman nell’Universo cinematografico Marvel? Ditecelo nei commenti!