Perla produzione prese in considerazione una serie di titoli alternativi: a rivelarlo sono stati gli sceneggiatorinel corso di una chiacchierata recente con IGN

“Rogue One è stata un’ottima scelta alla fine” ha commentato Weitz, “ma un’altra era ‘Dark Times’“. Il titolo sarebbe stato un riferimento a una frase pronunciata da Obi-Wan in Una nuova speranza, ovvero la seguente:

Per oltre mille generazioni i Cavalieri Jedi sono stati i guardiani di pace e di giustizia nella Vecchia Repubblica. Prima dei tempi bui. Prima dell’Impero.

Whitta ha poi spiegato che le scelte erano effettivamente tante (tra cui anche Shadow of the Death Star), e che l’idea generale era di scegliere un titolo con una o due parole per proporre qualcosa di diverso rispetto allo standard starwarsiano. La Lucasfilm scelse così Rogue One e lo annunciò con una conferenza presieduta da Bob Iger:

Neanche queste cose ti dicono, ed è così che l’ho scoperto, con l’annuncio di Bob Iger alla conferenza degli azionisti. Pensai: “Oh, quello è il mio titolo”. L’ho scoperto così.

I due hanno poi parlato del personaggio di Cassian Andor (Diego Luna), che in origine avrebbe dovuto fare il doppio gioco. Gli sceneggiatori avevano pensato di rendere il personaggio una spia in seguito alla scoperta che Saw Gererra (Forest Whitaker) aveva ucciso dei componenti della sua famiglia. Cassian avrebbe lavorato segretamente per Krennic per poi decidere di diventare un ribelle.

“Credo che avessero anche girato alcune sequenze inizialmente” ha poi svelato Whitta.

Rogue One: A Star Wars Story è uscito il 16 dicembre 2016 negli Stati Uniti, il 15 in Italia.

