La Universal ha annunciato di aver messo in sviluppo, una storia d’amore soprannaturale basata sulla graphic novel 2015 di Mark Watson e Oliver Harud.

Naomi Kawase, la regista dietro 37 Seconds vincitore del premio Panorama Audience a Berlino nel 2019, sarà in cabina di regia su una sceneggiatura di Molly Smith Metzler, autrice di alcuni episodi di Shameless e Orange Is the New Black.

Marc Platt e Adam Siegel figureranno come produttori attraverso la Marc Platt Productions, assieme a Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger, che produrranno attraverso la Automatik Entertainment.

Dan and Sam narra la storia di una giovane coppia che ha tutto quello che si desidera, ma un giorno la donna, Sam, muore inaspettatamente. Dan, tuttavia, scoprirà che l’amore supera i confini fisici del mondo quando Sam inizierà a fargli visita una sera all’anno. Questo ad una sola condizione: finché non si innamorerà di un’altra donna.

Il progetto era stato acquistato inizialmente dalla Amblin. Per il momento non sono noti dettagli sull’inizio delle riprese, sul cast o sulla data d’uscita.

Dopo la Berlinale, per cui vinse il Panorama Audience Award, 37 Seconds è stato prima presentato al Tribeca Film Festival, poi al Toronto International Film Festival per poi essere acquistato da Netflix, che lo ha distribuito a inizio anno.