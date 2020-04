, l’interprete dinell’Universo Cinematografico della Marvel, è sicuro: appena sarà possibile farlo in sicurezza, le pellicole della Casa delle Idee forniranno un importante aiuto alla sala riportando le persone al cinema.

L’attore ne ha parlato durante una recente intervista rilasciata all’Inquirer in cui ha spiegato:

Sono consapevole delle preoccupazioni, del fatto che i film dell’UCM occupino “troppo spazio”, ma c’è la possibilità anche di avere e vedere altre cose, film arthose o più piccoli che ammiriamo e amiamo alla stessa maniera. Però film come quelli della Marvel li apprezzi sicuramente di più sul grande schermo, e penso che saranno questi a convincere le persone a uscire di casa e tornare al cinema.

Come vi abbiamo ricordato poco fa, è passato un anno da quando Avengers: Endgame, il kolossal dei fratelli Russo con Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johnasson and co arrivava nei cinema italiani (negli Stati Uniti attesero il 26 aprile). È passato un anno, e nel frattempo il mondo è cambiato: a causa dell’emergenza Coronavirus i cinema sono chiusi e non sappiamo ancora quando (speriamo presto) potranno riaprire in sicurezza.

In questo articolo trovate la nostra “celebrazione” della proiezione tenuta ad Arcadia Cinema.

A seguire trovate il calendario aggiornato dei Marvel Studios e lo “stato dei lavori” dei vari progetti:

Black Widow : sostanzialmente pronto

: sostanzialmente pronto Gli Eterni : riprese principali pronte, devono ancora svolgersi le riprese aggiuntive

: riprese principali pronte, devono ancora svolgersi le riprese aggiuntive The Falcon and the Winter Soldier : le riprese della serie erano in corso quando sono state sospese per l’emergenza

: le riprese della serie erano in corso quando sono state sospese per l’emergenza WandaVision : le riprese della serie si sono concluse ai primi di marzo ma la produzione non è del tutto terminata

: le riprese della serie si sono concluse ai primi di marzo ma la produzione non è del tutto terminata Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : le riprese stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza

: le riprese stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza Spider-Man 3 : il film è in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare a luglio ma è probabile un rinvio

: il film è in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare a luglio ma è probabile un rinvio Loki: le riprese della serie erano in corso ma sono state interrotte

Le date di uscita:

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) – Agosto 2020

Black Widow – 4 novembre 2020

WandaVision (Disney+) – dicembre 2020

Gli Eterni – 12 febbraio 2021

Shang-Chi – 7 maggio 2021

Loki (Disney+) – 2021

What If? (Disney+) – 2021

Hawkeye (Disney+) – 2021

Doctor Strange 2 – 5 novembre 2021

Spider-Man 3 – ? (la data del 16 luglio 2021 chiaramente slitterà)

Thor: Love and Thunder – 28 febbraio 2022

Black Panther 2 – 6 maggio 2022

Captain Marvel 2 – 8 luglio 2022

Ms. Marvel (Disney+) – 2022

She-Hulk (Disney+) – 2022

Moon Knight (Disney+) – 2022

Sappiamo anche che la Disney ha “prenotato” alcuni slot tra il 2022 e il 2023:

7 ottobre 2022

17 febbraio 2023

5 maggio 2023

28 luglio 2023

3 novembre 2023

Una di queste, dovrebbe essere la data d’uscita di Blade 2, presumibilmente la prima.

Cosa ne pensate delle considerazioni fatte da Chris Hemsworth sui film Marvel nel post COVID-19? Ditecelo nei commenti qua sotto!

