Dopo le serate dedicate a Harry Potter e Animali Fantastici , stasera si comincia con il primo capitolo di, la trilogia diretta da Peter Jackson, che verrà trasmesso trasmessa su Canale 5 stasera alle 21.44: per l’occasione, come di consueto, ecco alcune curiosità su

Come per Harry Potter, seguiremo le messe in onda in live blogging. Ovviamente ognuno di noi ha a disposizione i Dvd e i Blu-Ray e può vedere le edizioni estese senza stacchi pubblicitari, ma questi live-blogging sono un modo, per noi di BadTaste.it, di ricreare un minimo di esperienza comunitaria in un momento in attesa di poter tornare tutti insieme al cinema.