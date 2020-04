Già ieri vi abbiamo proposto le considerazioni di sul rinvio delle riprese didi Taika Waititi che, lo ricordiamo, sarà intitolato Thor: Love and Thunder.

Le riprese dovevano partire questa estate, ma sono ora rimandate a data da destinarsi.

Nello stesso articolo abbiamo anche segnalato l’ironica considerazione fatta su Twitter dal regista e sceneggiatore Taika Waititi che ha accolto la notizia esclamando: “Ma che diamine, sono in vacanza!”.

Sempre Taika Waititi, dalle pagine di TotalFilm, si è espresso in maniera più seria ammettendo che il rinvio gli darà più tempo per lavorare alla sceneggiatura della pellicola.

Ovviamente non posso condividere alcun dettaglio. Ci sono però dei piccoli lati positivi in tutta questa faccenda della crisi del COVID-19. Uno di questi è sicuramente rappresentato dal fatto che molto spesso questi film, anzi, i film in genere, tendono a essere affrettati e non hai tutto il tempo che vorresti per scrivere la sceneggiatura.

Ora come ora stiamo ancora scrivendo Thor: Love and Thunder ed è bene poter continuare a farlo perché sai che avrai uno script più solido. Con la scrittura devi sempre cercare di assicurarti di impiegare più tempo possibile nel cercare di dare una giusta direzione alla storia. Perché è un traguardo che diventa più difficile da raggiungere in seguito. L’industria del cinema è un settore dove ci si lamenta sempre per la mancanza di tempo. Ora ci troviamo in questa situazione dove ci viene concesso un quantitativo enorme di tempo, dobbiamo farne tesoro.