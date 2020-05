Da qualche ora, nello shop online della al momento solo in quello statunitense ) è comparsa una linea di mascherine protettive ispirata alle più celebri saghe della Casa di Topolino, daallapassando pere le più celebri produzioni della

Nello store Disney possiamo leggere:

La Disney è impegnata nel mettersi al servizio delle comunità dove viviamo e lavoriamo. In questi tempi difficili, stiamo usando il potere delle nostre storie senza tempo e dei nostri amatissimi personaggi per andare incontro alle necessità dei nostri ospiti di poter reperire delle mascherine facciali che siano family friendly e riutilizzabili. La Disney donerà tramite MedShare (www.medshare.org) un milione di mascherine ai bambini e alle famiglie che si trovano in comunità americane meno servite e più vulnerabili.

Potete vedere tutti i set di mascherine Disney disponibili per il pre-order cliccando sull’immagine qua sotto:

Come vi abbiamo segnalato ieri, non è ancora chiaro quando sarà possibile riaprire i parchi dei divertimenti come Walt Disney World e Universal Studios Florida, ma nel frattempo la Orange County Economic Task Force ha stilato alcune linee guida da osservare per una riapertura in tre fasi mano a mano che le misure per il lockdown verranno allentate.

Tra le raccomandazioni iniziali segnaliamo:

I parchi a tema più grandi opereranno al 50% della propria capacità in un primo momento, e potranno salire al 75% in un secondo momento

Tutti gli impiegati dovranno indossare mascherine,

In ogni biglietteria e a ogni tornello vi saranno disinfettanti per le mani, così come all’ingresso e all’uscita di ogni attrazione,

Vi saranno controlli della temperatura per lo staff prima dell’inizio dei turni,

Aumenteranno le pulizie di tutte le superfici,

Lo staff sopra i 65 anni verrà incoraggiato a rimanere a casa,

Per rispettare il distanziamento sociale, la posizione di ciascuna persona nelle code verrà segnata da marcatori distanziati 1 metro ciascuno

Cosa ne pensate di queste mascherine facciali dedicate ai più noti franchise Disney?

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.