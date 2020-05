L’emergenza COVID-19 avrà anche fatto chiudere i parchi e le varie attrazioni, ma sembra che questo non abbia fermato la volontà della Disney di festeggiare loportando una delle esperienze di(l’attrazione dedicata a Star Wars di Disneyland) direttamente a casa.

Grazie all’ultima versione dell’applicazione Droid Depot (disponibile per il download sullo smartphone o dal sito ufficiale di Star Wars per i residenti negli Stati Uniti), infatti, i possessori di uno dei droidi costruiti pezzo per pezzo all’omonima attrazione di Galaxy’s Edge potranno divertirsi con nuove manovre per il loro droide fisico, ma anche tutti gli altri fan potranno farlo, creandone uno virtuale; anzi, non uno, ma un vero esercito!

L’applicazione permette infatti a ogni fan di potersi costruire una collezione virtuale di droidi personali, dalla scelta della base a quella degli accessori, dal nome fino ad arrivare perfino alla “fedeltà” del droide, visto che tra le varie opzioni nella creazione è presente l’opzione “canaglia“.

E nel caso che un esercito di droidi virtuali non vi bastasse, il negozio online del parco Disney ha messo a disposizione – per un periodo di tempo limitato – uno dei droidi pre costruiti di BB-8 o R2-D2 per l’acquisto.

Insomma, la galassia per ora rimane ancora “lontana lontana“, ma forse così possiamo portarcene un pezzetto a casa.

Fonte: Star Wars Official Site