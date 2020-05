è destinato a diventare il miglior lancio di sempre per un film Netflix, con circadi account che avranno scelto di vedere il film d’azione con Chris Hemsworth nel primo mese, perciò non sorprende affatto che Joe Russo abbia già stretto un accordo per tornare a scrivere anche il sequel.

“Ho siglato un accordo per scrivere Tyler Rake 2” ha dichiarato il co-regista di Avengers: Endgame, “e siamo nelle fasi preliminari di stesura della storia. Non vogliamo ancora sbilanciarci sull’eventualità che la storia vada avanti o indietro nel tempo. Il finale ambiguo è un bel punto interrogativo per il pubblico“.

Il giornale sostiene che Hemsworth e il regista Sam Hargrave firmeranno un contratto con Netflix solamente dopo che la sceneggiatura sarà pronta, ma naturalmente sono tutti ottimisti. D’altro canto, l’attore qualche giorno fa su Instagram appariva decisamente entusiasta:

Volevo dire un grandissimo grazie a tutti quelli che hanno visto Extraction, lo avete reso il film più visto su Netflix in questo momento, e Netflix dice che è stato il lancio più grande di sempre per un suo film. Siamo stati travolti dalle reazioni positive a questo film e dal vostro sostegno, quindi a nome mio, dei Fratelli Russo, di Netflix e del regista Sam Hargrave un grandissimo grazie. Si fa un gran parlare del seguito, un sequel, un prequel… tutto quello che posso dire è chi lo sa? Vedremo, anche se con questo sostegno ed entusiasmo è difficile non pensare di tornare e farne un altro… Intanto grazie!

Nel cast del film, oltre a Chris Hemsworth e a David Harbour, troviamo Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, Chris Jai Alex, Pankaj Tripathi, Marc Donato, Rayna Campbell e Rudhraksh Jaiswal.

Questa la sinossi ufficiale:

Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero, affronta la missione più pericolosa della sua vita quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Diretto da Sam Hargrave, questo thriller elettrizzante e pieno di azione è prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.

Il film è approdato sulla piattaforma streaming Netflix il 24 aprile 2020.

