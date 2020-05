I fratelli Russo hanno annunciato su Instagram una nuova iniziativa intitolatacon l’obiettivo di parlare di cinema e dispensare consigli a cadenza regolare.

Come leggiamo nel post:

Come molti di voi, le nostre famiglie stanno guardando dei film durante la quarantena. Questa serate cinema ci hanno ispirato a iniziare a condividere alcuni dei nostri classici preferiti con voi. Per le prossime settimane pubblicheremo come #MovieoftheWeek (film della settimana) i film che hanno avuto più influenza su di noi nel corso della nostra crescita. I film che ci hanno ispirato a diventare registi.

Annunceremo un film ogni venerdì e poi saremo in DIRETTA il venerdì SUCCESSIVO per parlarne e per rispondere alle vostre domande. Avrete pertanto una settimana per vederlo. Le nostre DIRETTE avranno ospiti speciali e la nostra pizza preferita da alcuni ristoranti locali. Amiamo i film e amiamo la pizza, perciò la chiameremo #RussoBrosPizzaFilmSchool.

Il nostro primo #MovieoftheWeek è L’odio, diretto da Mathieu Kassovitz (è disponibile sia su Amazon Prime Video che su iTunes Movies). Dopo aver visto il film, sintonizzatevi su IG alle 17.00 PST (alle due del mattino di sabato in Italia) venerdì prossimo (15 maggio) con il nostro ospite speciale, l’acclamato critico Pete Hammond. Chi ci sarà? (menzione speciale per il figlio di Joe, Basil, che ha creato il logo).