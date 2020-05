è in trattative iniziali con Netflix, come riporta Variety , per produrre e recitare in un nuovo film di spionaggio intitolato

Se dovessero raggiungere un accordo, Wahlberg interpreterebbe un personaggio “nello stile di James Bond,” anche se non sono ancora noti i dettagli della storia.

Lo sceneggiatore di Safe House – Nessuno è al sicuro, David Guggenheim, è inoltre in trattative per occuparsi della sceneggiatura, mentre Stephen Levinson, autore della storia, figurerà come produttore assieme a Wahlberg.

Wahlberg e Levinson hanno già lavorato per Netflix al film d’azione Spenser Confidential, diretto da Peter Berg e con Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger e Austin Post (Post Malone). La storia ruota attorno a Spenser, ex poliziotto appena uscito di prigione, che indaga su un’inquietante cospirazione collegata alla morte di due poliziotti di Boston.

Dopo Transformers – L’ultimo cavaliere, Wahlberg è stato particolarmente impegnato in film come Daddy’s Home 2, Tutti i soldi del mondo, Red Zone – 22 miglia di fuoco, Instant Family e Scooby (in cui ha prestato la voce a Blue Falcon). Di recente ha finito di girare il film indipendente Good Joe Bell diretto da Reinaldo Marcus Green con Reid Miller, Connie Britton, Maxwell Jenkins e Gary Sinise, mentre prossimamente sarà nel film di Uncharted con Tom Holland.

