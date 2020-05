, la docuserie Netflix dedicata a Joseph “Exotic” Maldonado-Passage, l’eccentrico proprietario di uno zoo in Oklahoma che lotta per mantenere la propria attività nonostante gli attacchi dell’attivista, è stata una delle serie di maggior successo durante queste settimane di lockdown.

Fra puntate aggiuntive e il progetto di una serie TV in cui sarà l’iconico Nicolas Cage a vestire i panni di Joe Exotic è stato abbastanza agevole avere una prova pratica di quanto elevato sia stato l’interesse suscitato da Tiger King.

A quanto pare, a Hollywood c’è in programma anche una sorta di film spin-off basato sui fatti raccontati dalla produzione Netflix.

A rivelare l’informazione Philippe Ashfield, manager e socio in affari di Tara Reid che ha parlato con People dell’interesse manifestato dall’attrice di American Pie e Sharknado per il ruolo di Carole Baskin.

Non possiamo dire molto di più in aggiunta al fatto che i produttori la stanno tenendo in considerazione per la aprte di Carole Baskin. È una grande fan di Tiger King, il suo aspetto è simile a quello di Carole e pensa che potrebbe calarsi molto bene in questa parte.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito.

A inizio aprile, Joseph “Exotic” Maldonado-Passage è stato trasferito in un centro medico a Forth Worth, in Texas a causa della sua permanenza in un carcere in cui alcuni detenuti sono stati trovati positivi al Coronavirus.

Nel frattempo uno sceriffo in Florida ha ricominciato a occuparsi del caso della scomparsa del marito di Carole Baskin, Jack “Don” Lewis.

Il progetto diretto da Eric Goode e Rebecca Chaiklin racconta la rivalità tra Joseph “Joe Exotic” Maldonado-Passage, proprietario di uno zoo e allevamento di tigri, e l’attivista Carole Baskin. Tiger King è stato pubblicato sulla piattaforma il 20 marzo, e da allora è diventato un vero e proprio fenomeno scalando la classifica delle serie più popolari e ottenendo anche ottimi riscontri da parte della critica.

