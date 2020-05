Nel corso di un’intervista con Yahoo ha parlato die nello specifico dell’addestramento die del cast per le riprese aeree, un addestramento che ha definito particolarmente sfiancante.

Come già spiegato dal produttore, la decisione è stata presa per permettere agli attori di partecipare alle sequenze in prima persona visto che la prima volta, diversi anni fa, andò molto male:

La differenza in questo film è che [in Top Gun] mettemmo degli attori all’interno di F-14 e non riuscimmo a usare neanche un fotogramma, eccetto alcune inquadrature con Tom, perché diedero tutti di stomaco. Per questo film Tom si è assicurato di far volare davvero gli attori negli F-18.

Per farlo è stato necessario prepararsi a dovere:

Ha addestrato gli attori con allenamenti massacranti nel corso di tre mesi in modo che potessero reggere la forza di gravità una volta saliti sugli F/A-18. È stato sfiancante per questi giovani attori perché hanno dovuto anche partecipare a un programma di sopravvivenza sott’acqua: erano con gli occhi bendati in una vasca d’acqua che veniva capovolta e dovevano trovare la via d’uscita. Tom ha fatto esattamente le stesse cose! Mi hanno detto che si è sottoposto a quell’addestramento come gli altri attori ventenni… è un grande.

Ha poi aggiunto:

Per Maverick abbiamo messo cinque cineprese nella cabina di pilotaggio, perciò gli attori non solo dovevano recitare, ma anche sapere quando accendere la macchina da presa e rendersi conto a che altezza fosse il sole per dare coerenza alla scena precedente.

I risultati li vedremo il 23 dicembre 2020, la nuova data d’uscita.

Il cast di Top Gun: Maverick è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

La sinossi: