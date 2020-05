Dopo aver rinnovato l’accordo con Netflix per altri quattro film,è pronto a una nuova pellicola per il colosso dello streaming, questa volta prodotta dalla star del basket

Il progetto, intitolato Hustle, sarà diretto da Jeremiah Zagar, regista di Quando eravamo fratelli, su una sceneggiatura di Taylor Materne e Will Fetters. La Happy Madison di Sandler,la Roth/Kirschenbaum Films, LeBron James e la SpringHill Entertainment di Maverick Carter produrranno la pellicola.

Sandler interpreterà un talent scout della pallacanestro che, dopo esser stato licenziato ingiustamente, trova un giocatore di grande talento all’estero e decide di portarlo in America per dimostrare a tutti che entrambi hanno tutto ciò che serve per arrivare all’NBA.

Il progetto era inizialmente della Legendary e Netflix ne ha acquistato i diritti.

L’accordo tra Sandler e Netflix avviato nel 2015 doveva generare inizialmente quattro pellicole: The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler e Matrimonio a Long Island, poi il numero è lievitato a sei con Murder Mystery, che è stato il più popolare del 2019 sulla piattaforma, e un altro film in lavorazione, Hubie Halloween, con Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider e Shaquille O’Neal.

Il progetto sulla pallacanestro rientra allora nel nuovo accordo per i quattro film aggiuntivi.

Per il momento non abbiamo dettagli sull’inizio delle riprese del nuovo film con Adam Sandler prodotto da LeBron James.

