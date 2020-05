Tenet: i fan notano una piccola curiosità riguardo Robert Pattinson e la menzione della trilogia di Batman

Come spesso accade in alcuni trailer vengono menzionati passati lavori di registi, major o altri addetti ai lavori. In quello diad esempio sono stati menzionati in alcune micro sequenze i lavori passati di, come la ben nota trilogia del Cavaliere Oscuro. I fan del regista e di Batman hanno però notato una particolare curiosità nel trailer in quella particolare sequenza. Subito dopo che viene menzionata la trilogia di Batman di Nolan appare una scena con nientemeno che, uno dei protagonisti di Tenet ma anche prossimo Crociato Incappucciato nel cinecomic dedicato a Batman diretto da Matt Reeves.

Ebbene, questo poco è bastato per generare molto chiacchiericcio in rete tra i fan di Batman e non solo. Qua sotto potete leggere alcuni tweet al riguardo raccolti da ComicBook.com:

Am I the only one who noticed the irony of The Dark Knight frame is followed by Robert Pattinson stepping out of the car in a Bruce Wayne fashion? pic.twitter.com/3Rq1tHBpku — El Rey de Peña Duro (@elreybane) May 22, 2020

