Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrato a far parte del cast dell’adattamento cinematografico di Denali: A Man A Dog, A Friendship Of A Lifetime, libro biografico del fotografo Ben Moon che sarà prodotto dalla Spyglass.

L’opera letteraria, ispirata da un cortometraggio arrivato nel 2015, segue la vera storia durata 15 anni del rapporto di Moon con il suo cane. Dopo l’adozione i due partirono insieme in un’avventura su strada che li ha portati ad esplorare la parte ovest degli Stati Uniti. Tuttavia all’età di 29 anni all’uomo fu diagnosticato un cancro al colon, e il suo amico a quattro zampe non lo lasciò mai per tutto fino alla fine della malattia. Quando Ben guarì però anche il cane Denali fu colpito dalla stessa patologia.

Max Winkler (Jungleland, Flower, Ceremony) si occuperà della regia e dell’adattamento del progetto per il grande schermo.

Hunnam sarà anche il produttore del progetto insieme alla Bona Fide Productions di Albert Berger e Ron Yerxa. Winkler e Hunnam, ricordiamo, hanno già collaborato insieme per il film targato Lionsgate Jungleland.

Di recente abbiamo visto Hunnam in film come The Gentlemen, True History of the Kelly Gang, Paipillon, Triple Frontier, King Arthur: Il Potere della Spada, Jungleland, Civiltà Perdura e A Million Little Pieces.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Charlie Hunnam? Diteci la vostra nei commenti!