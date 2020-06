hanno annunciato con un post su Instagram di esser scesi in campo nella lotta contro il razzismo con una donazione dialla NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People), che si batte per i diritti civili e che combatte la discriminazione razziale.

“Siamo commossi da questa organizzazione e dalla suo leader, Sherrilyn Ifill. E questo è solo l’inizio” hanno commentato.

Ai due si sono aggiunti Katie McGrath, J.J. Abrams e la loro Bad Robot Foundation che doneranno in totale 10 milioni di dollari nel corso dei prossimi 5 anni. Per il momento hanno già effettuato una donazione di 200 mila dollari a cinque diverse organizzazioni: Equal Justice Initiative, Black Futures Lab, Know Your Rights Camp, Black Lives Matter L.A. e Community Collation.

Negli scorsi giorni, molte case di produzione, major e personalità di Hollywood si sono apertamente schierate contro il razzismo, prendendo una chiara posizione riguardo agli avvenimenti che hanno seguito la morte di George Floyd negli Stati Uniti.

Seth Rogen non ha usato ad esempio mezzi termini per riferirsi al razzismo sui suoi social, mentre sia Arnold Schwarzenegger che George Clooney hanno di recente scritto una lettera aperta.