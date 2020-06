Spider-Man: Homecoming, Laura Harrier credeva che Zendaya le avesse soffiato il ruolo di Liz

ha parlato con Net-a-Porter die del suo ruolo di Liz, ammettendo di aver temuto per un certo periodo di aver perso il loro dopo l’ingresso dinel cast.

Come raccontato dall’attrice:

Dopo lo screen test per Spider-Man, prima che mi dessero la notizia, era arrivato l’annuncio che Zendaya sarebbe stata nel film perciò pensai di aver perso il ruolo. Doveva averlo vinto lei! Così chiamai i miei agenti che mi rassicurarono sul fatto che fossi ancora in lizza.

Zendaya ottenne il ruolo di MJ, mentre Harrier quello di Liz Allan:

Ho trovato incredibile e innovativo da parte della Marvel sceglierci entrambe per quei ruoli senza farne una questione sul colore della nostra pelle. Due ragazze come tante che frequentano una scuola di New York; visto che New York è esattamente così, un film deve riflettere la realtà. Ci siamo divertite tanto a girare il film, adesso siamo amiche e le sono grata per questo. Oscillare appesa a quei cavi è stato divertente!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.