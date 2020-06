Voglio chiarire, comunque, visto che un giornale inglese ha detto che sarò in Avatar 2, che non è così. Sarò in Avatar 3, che è stato girato assieme ad Avatar 2, e il piano è di tornare anche in Avatar 4 e 5.

ha chiarito in un’intervista con Collider i dettagli della sua partecipazione ai sequel di Avatar, precisando che non comparirà in, ma nei film successivi:

Il giornale a cui Thewlis ha fatto riferimento è Totalfilm, a cui aveva svelato che avrebbe interpretato un Na’vi di nome Peylak:

Sono un Na’vi, sono un coso blu nel film, non l’avevo capito molto bene quando ho incontrato Cameron per la prima volta. Sono rimasto sorpreso quando me l’hanno offerto. Sono curioso di vedere che aspetto avrò, perché in generale [i Na’vi] somigliano molto a chi li interpretano. È una cosa fantastica!

L’attore ha spiegato di essersi sentito un novellino:

Mi è sembrato di essere un novellino al suo primo lavoro. Ero sul set, dopo 35 anni trascorsi a girare film, a chiedere: “Che facciamo? A che serve quel coso? Perché fa così? Dobbiamo farlo ora?”. Mi sentivo un pesce fuor d’acqua perché mi era tutto nuovo.

Sul rapporto con James Cameron ha poi ammesso:

Ho adorato lavorare con Jim Cameron. Ero un po’ nervoso perché mi avevano detto che era un osso duro. Avevo sentito storie sulle riprese di Titanic sul fatto che potesse essere un tipo un po’ difficile. Non lo è stato affatto, è stato un vero piacere lavorare con lui, ci siamo divertiti tanto. È un genio, fa di tutto. È un ingegnere, un artista, un cineasta e uno scrittore. È una persona straordinaria.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. Era previsto un nuovo blocco di riprese ad aprile, ma è slittato a giugno a causa dell’emergenza sanitaria.

Secondo la scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3 dovrebbe terminare entro la fine del 2020, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 17 dicembre 2021 e quella di Avatar 3 fissata per il dicembre 2023. Avatar 4 dovrebbe uscire a dicembre 2025, mentre Avatar 5 a dicembre 2027.