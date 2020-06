Nel corso del fine settimana,ha partecipato a un panel virtuale della GalaxyCon durante il quale ha potuto parlare, fra le altre cose, del personaggio che interpreta nell’Universo Cinematografico della Marvel, ovvero sia. L’attrice scozzese ha parlato dell’evoluzione di un personaggio che ha un certo bagaglio in materia di traumi dovuti a un rapporto tutt’altro che semplice con suo padre Thanos, il Titano Pazzo antagonista degli Avengers.

Ecco cosa ha detto Karen Gillan circa Nebula:

Sono stata in grado di usare svariati saggi di psicologia per questo personaggio perché ha un certo bagaglio in materia di abusi da parte di suo padre, abusi partiti quando era alquanto giovane. Non per renderlo troppo pesante, ma lui ha messo queste due sorelle una contro l’altra, Nebula si sentiva inferiore, il capro espiatorio, mentre l’altra era la preferita. Che è una roba che può comunemente accadere all’interno di famiglie dove ci sono fratelli. Io sono figlia unica quindi ci ho dovuto lavorare sopra leggendo roba […] In Avengers ha dovuto fronteggiare la fonte stessa di questi abusi e poi l’ho ha visto eliminato dalla sua vita. Sto pensando alla Nebula futura nei termini di “Come sarà ora che gli abusi di quella persona se ne sono andati insieme a lui? Come ricostruirà la sua vita?”. È una sensazione strana, per lo meno credo, quella in cui può trovarsi un personaggio come lei che è stata abusata da un genitore, ma si ritrova a fronteggiare questa situazione in cui è triste per la scomparsa del padre, ma è anche lieta per via dell’odio che inevitabilmente provava nei suoi confronti. Nebula ha passato davvero un periodaccio, provo davvero tanta empatia per lei. [In Guardiani della galassia Vol 3] mi piacerebbe cercare di far sì che possa inizra e a costruirsi una nuova vita.