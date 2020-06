Secondo quanto riportato da Deadline la Stampede Ventures di Greg Silverman collaborerà con i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss per portare sul grande schermo, libro scritto da Ben Mezrich che tratta proprio la vita dei due imprenditori.

Molti si ricorderanno dei gemelli Winklevoss anche per The Social Network (dove erano interpretati da Armie Hammer), film in cui veniva narrata anche la loro battaglia legale contro Mark Zuckerberg.

In seguito ai veri eventi narrati nel film di David Fincher i Winklevoss (come raccontato in Bitcoin Billionaires) hanno rischiato il tutto per tutto scoprendo il seducente mondo dei Bitcoin, traendone una discreta fortuna.

“Conosco Cameron e Tyler da anni. L’estate scorsa mio figlio Caleb ha avuto la fortuna di fare uno stage presso la Winklevoss Capital, e i gemelli hanno condiviso con lui la prima copia di Bitcoin Billionaires”. ha dichiarato Greg Silverman, “Caleb e io abbiamo abbiamo divorato il libro in un paio di giorni durante un viaggio estivo. Alla fine fu chiaro a entrambi che la straordinaria storia di redenzione di Cameron e Tyler, unita alla magistrale scrittura di Ben, si sarebbe prestata per un film unico nel suo genere. [..] Questo è un Rocky II che incontra Wall Street, in un mondo pieno di personaggi unici e affascinanti”.

Tra i lavori di Ben Mezrich troviamo anche Bringing Down The House, libro da cui è poi stato tratto il film 21 con Jim Sturgess, Kate Bosworth e Kevin Spacey.

