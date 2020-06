La Warner Bros ha deciso, dopo attente valutazioni, di rinviare di due settimane l’uscita didi Christopher Nolan: il film arriverà nei cinema di tutto il mondo il 31 luglio anzichè il 17 luglio. In quella data, invece, nei cinema che saranno aperti verrà ridistribuito, che compie 10 anni.

Spiega Toby Emmerich, chairman della major:

In un contesto così complesso e che cambia così rapidamente, siamo particolarmente entusiasti di far uscire Tenet nei cinema di tutto il mondo il 31 luglio: è un blockbuster globale di dimensioni e ambizioni sorprendenti. È passato più di quanto chiunque di noi potesse immaginare dall’ultima volta che abbiamo visto un film sul grande schermo, e nell’attesa che Tenet arrivi al cinema vogliamo anche premiare i fan di Christopher Nolan facendo uscire nuovamente al cinema Inception, nel suo decimo anniversario, il 17 luglio.

Per quanto riguarda il mercato italiano, non è ancora noto quali siano i piani della Warner: tendenzialmente il film di Nolan arriverà a settembre, ma voci dicono che potremmo vederlo in day-and-date. Non è inoltre chiaro se Inception arriverà anche da noi: vi terremo informati!

Il cast internazionale di “Tenet“ include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritto e diretto da Nolan, il film è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm ed è prodotto da Emma Thomas e Nolan con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson.

Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures.

