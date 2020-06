Gli schermi delle sale Anteo saranno inoltre illuminati da titoli inediti tra cui Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, premiato a Berlino per la migliore sceneggiatura; Georgetown di e con Christoph Walz, Tornare di Cristina Comencini, candidato a 5 Nastri d’Argento. Non mancheranno le prime visioni, dal già citato I miserabili, a Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse.

PROGRAMMAZIONE dal 19/06 al 24/06

MILANO

Anteo Palazzo del Cinema

I miserabili di Ladj Ly – anche in lingua originale con sottotitoli in italiano Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Tornare di Cristina Comencini

Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse

Parasite di Bong Joon-ho

Alice e il sindaco di Nicolas Pariser

L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré

Richard Jewell di Clint Eastwood – anche in lingua originale con sottotitoli in italiano

Memorie di un assassino di Bong Joon-ho

Alla mia piccola Sama di Waad Al-Khateab, Edward Watts

Lontano lontano di Gianni Di Gregorio

Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (rassegna Sound & Motion Pictures lunedì 22/06 – proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano)

Sorry we missed you di Ken Loach (rassegna riVediamoli martedì 23/06)

CityLife Anteo

1917 di Sam Mendes

Piccole donne di Greta Gerwig

Dopo il matrimonio di Bart Freundlich

Odio l’estate di Massimo Venier

Cattive acque di Todd Haynes

Tappo – cucciolo in un mare di guai di Kevin Johnson Figli di Giuseppe Bonito

Dolittle di Stephen Gaghan

Criminali come noi di Sebastián Borensztein

Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen (rassegna riVediamoli martedì 23/06)

Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (rassegna Sound & Motion Pictures mercoledì 24/06 – proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano)