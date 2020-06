Dallo scorso 12 giugno, è disponibile su Disney+, il film diretto dadi cui vi abbiamo già proposto la nostra recensione

La pellicola è stata parzialmente girata nell’isola d’Irlanda, paese che noi di BadTaste.it conosciamo molto bene, visto che ci ha ospitato per un lungo media location tour di Game of Thrones e Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Tornando ad Artemis Fowl, grazie a Turismo Irlandese, vi proponiamo il comunicato stampa e alcune foto relativi alle varie località che hanno ospitato la lavorazione del lungometraggio.

Trovate tutto qua sotto.

Sono giorni di festa per i fan di Artemis Fowl, la serie di libri di successo che narra il magico mondo del dodicenne dalla mente criminale: la storia, infatti, ha preso vita grazie alla Disney che ha lanciato il film – ispirato e parzialmente girato sull’Isola d’Irlanda – lo scorso 12 giugno su Disney +.

La pellicola racconta di Artemis, interpretato da Ferdia Shaw, che sta indagando sulla scomparsa di suo padre, impersonato da Colin Farrell, avvenuta per mano di una misteriosa forza soprannaturale.

Serie di libri molto amata scritta dall’irlandese Eoin Colfer, Artemis Fowl ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo grazie al suo mix equilibrato di mitologia irlandese, tecnologia futuristica e azioni da supereroe.

Il film è stato girato in Irlanda nel 2018 in alcuni dei luoghi più belli dell’isola, tra cui l’emozionante Dunluce Castle, le rovine del 16 ° secolo situate in cima a una scogliera sulla Causeway Coast, e White Rocks Beach a Portrush, destinazione nota a milioni di appassionati di golf in tutto il mondo in quanto è lo straordinario scenario del Royal Portrush Golf Club che ha ospitato il 148 ° Open nel 2019.

In merito alle riprese, il regista Kenneth Branagh ha dichiarato: “Da subito ho desiderato girare almeno parte del film in Irlanda e dare così una rappresentazione reale delle dimensioni dell’isola, della sua bellezza, della costa, del paesaggio, del colore della sua famosa erba e dello spettacolo di alcuni degli antichi edifici”.

Artemis Fowl vanta un cast e un team creativo irlandesi, tra cui il regista Kenneth Branagh, nato a Belfast, l’acclamato drammaturgo e sceneggiatore di Dublino Conor McPherson e gli attori principali Ferdia Shaw, di Wexford, Lara McDonnell, di Dublino e proprio il nostro Colin Farrell.

Il creatore di Artemis Fowl, l’autore Eoin Colfer, proviene dalla contea di Wexford, nell’Ancient East irlandese, una regione dalla ricca storia, che ospita monumenti neolitici di 5000 anni fa, centinaia di castelli e una tradizione narrativa di fama mondiale.

I libri di Artemis Fowl di Eoin Colfers sono stati ispirati dalle molteplici sfaccettature di vita che si sviluppano grazie a una destinazione così ricca di storie. Dice: “L’Irlanda è il luogo più magico della terra, e ciò grazie alla sua mitologia, visto che siamo stati gli ultimi a comunicare con le fate prima che andassero sottoterra”.

Uno dei posti che è diventato un luogo chiave nella storia è la casa di Artemis, Fowl Manor, ispirata a Loftus Hall, un’imponente dimora sulla penisola di Hook nella contea di Wexford dove Eoin Colfer ha lavorato quando era adolescente. È qui che ha immaginato la vita della famiglia Fowl. L’autore afferma: “E’ molto più facile scrivere un libro quando hai il “luogo fisico” nella mente e ne conosci, pertanto, tutti i corridoi, i tunnel e i segreti”.

Il regista Kenneth Branagh fa eco al senso del luogo e della leggenda che l’Irlanda incarna, affermando: “Bisogna solo andare in un posto come The Giant’s Causeway per credere che in Irlanda le fate esistano perché in qualche modo quel paesaggio incredibile deve essere stato creato”. Il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO nella contea di Antrim è una delle attrazioni turistiche più famose in Europa. Le migliaia di colonne esagonali di basalto che precipitano nell’Oceano Atlantico risalgono a un’età vulcanica di quasi 60 milioni di anni fa e la leggenda narra che fossero state create da due giganti in guerra.